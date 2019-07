Camera ardente Borrelli: Antonio di Pietro piange dinanzi al feretro

La salma di Francesco Saverio Borrelli, che si trova presso la camera ardente allestita all'interno del Tribunale di Milano, è stata visitata da Antonio Di Pietro, ex pm del pool "Mani Pulite" e simbolo dell'Idv. L'ex ministro è giunto sul posto intorno alle ore 11 di lunedì 22 luglio 2019. Di Pietro è stato inseguito dai giornalisti lì presenti, mentre salutava i familiari di Borrelli e gli ex colleghi Gherardo Colombo e Francesco Greco; ha preferito non rilasciare alcun commento alla stampa. Di Pietro, con gli occhi gonfi di lacrime, ha indossato la nuova toga e si è fermato dinanzi al feretro di Borrelli, restando inginocchiato per alcuni minuti, come hanno fatto a turno altri magistrati. Numerosi gli avvocati che hanno voluto porgere l'ultimo saluto al magistrato.

Nel corso della sua visita, Antonio Di Pietro ha salutato con un baciamano la moglie del magistrato, Maria Laura e in seguito i figli Andrea e Federico. Saluti calorosi da parte dell'ex ministro anche nei confronti di Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano. Di Pietro ha infine lasciato il tribunale passando per un'uscita secondaria.