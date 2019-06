"Camilleri ancora grave, prognosi resta riservata"

Le condizioni di Andrea Camilleri, lo scrittore 93enne che ieri ha avuto un malore, sono stazionarie. Ma la prognosi rimane riservata e la situazione risulta ancora critica. A dirlo sono i medici dell'ospedale Santo Spirito di Roma, nell'ultimo bollettino medico, uscito alle 12 di questa mattina.

Secondo i dottori, il paziente ha avuto un "brusco abbassamento pressorio ": sarebbe questa la causa dell'arresto cardiaco, per il quale ieri è stato ricoverato d'urgenza, in gravi condizioni. Roberto Ricci, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito, ha spiegato che "i parametri sono in in costante rilevazione e sono condizionati dai supporti meccanici e farmacologici" . L'autore di Montalbano, quindi, ancora non è cosciente e rimane sedato e intubato, " con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e monitoraggio dei parametri emodinamici" .