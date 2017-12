Canada, trovati morti il re dei farmaci miliardario e la moglie

I corpi senza vita sono stati trovati da un agente immobiliare nella loro elegante villa in un esclusivo quartiere nord di Toronto, in Canada. La morte di Barry Sherman, filantropo e magnate della farmaceutica, e della moglie Honey è avvolta nel mistero.

Fondatore del gigante dei farmaci generici Apotex, Sherman era uno degli uomini più ricchi del Canada, con una fortuna stimata da Forbes di 3,2 miliardi di dollari. I due coniugi di 75 e 70 anni avevano appena messo in vendita la loro casa per 6,9 milioni di dollari. A dare l'allarme è stato un agente immobiliare che si era recato nell'abitazione per prepararla a una visita di un gruppo di potenziali acquirenti.

La polizia non ha fornito molti dettagli. Non si conoscono ancora le cause dei decessi, ma le forze dell'ordine hanno dichiarato che il caso sarà trattato come una "morte sospetta". La polizia ha anche indicato che non c'era nessun segno di forzatura nell'abitazione e che non è alla ricerca dei sospetti.