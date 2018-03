Il cane "arrestato" dai carabinieri: "Sei uno spacciatore di crocchette"

Un video che fa sta facendo divertire tutta la Rete. I protagonisti sono due carabinieri e un cane, "spacciatore di crocchette". I due militari avevano salvato il cane randagio che si trovava in pericolo. Come da copione, lo hanno fatto salire sulla gazzella per portarlo in un canile che potesse prendersi cura di lui. Nel viaggio, però, hanno pensato di realizzare un breve filmato in cui si diverto a immaginare il simpatico compagno di viaggio come un "pericoloso criminale".

La gag, pubblicata sui social network, diventa immediatamente virale. "Dai, non fare così, al massimo una settimana e sei fuori - dice il carabiniere seduto al posto del passeggero - Ora chiami il tuo avvocato e al massimo ti fai i domiciliari o l'obbligo di firma". Il cane sembra rispondere rattristato e il militare insiste: "Non fare quella faccia - si sente dire nel filmato - stai tranquillo, se ti comporti bene noi ci mettiamo una buona parola...".

Il divertente video si conclude con una battuta del collega seduto alla guida della voltante: "Se tu spacci crocchette, poi non ti puoi lamentare...". A pubblicare il video è stato Enrico Rizzi, comandante del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali (guarda il video).