Canzone del Ventennio a scuola. Sindacati contro il coro dei bimbi

L'evento organizzato ad Augusta dal Comando Marittimo Sicilia sta alzando un polverone senza fine. Il motivo? All'interno della tre giorni di promozione delle attività della Marina Militare, i bimbi dell'istituto Principe di Napoli hanno intonato l'Inno dei sommergibilisti. Come racconta il sito MeridioNews, i sindacati hanno subito levato gli scudi attaccando duramente la scuola e l'insegnante: "La scuola dovrebbe promuovere la pace, la cooperazione dei cittadini e dei popoli" .

Ieri mattina, in occasione della giornata organizzata dal Comando Marittimo Sicilia, i ragazzi dell'istituto Principe di Napoli sono andati alla palestra Stampanone che si trova nella base militare di zona Terravecchia. E, dopo aver cantato l'Inno di Mameli e la Preghiera del marinaio, i bimbi hanno intonato l'Inno dei sommergibilisti (guarda il video). La canzone è stata scritta durante il Ventennio da Mario Ruccione, autore di Faccetta nera e di altre canzoni fasciste, ed è poi entrata a far parte del repertorio ufficiale della Marina Militare.