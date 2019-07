Il Capitano Ultimo si dimette dal sindacato dei Carabinieri

È durata pochi mesi l'avventura del Capitano Ultimo ai vertici del Sindacato italiano militare dei Carabinieri (Sim). L'uomo che mise le manette ai polsi del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, si è dimesso da presidente del Sim. Un passo indietro che arriva al culmine dello scontro frontale che Sergio De Caprio - questo il vero nome di Ultimo - ha ingaggiato con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri.

Come riporta Grnet.it, in una nota, Ultimo accusa il Comando dell'Arma di avere " impedito lo svolgimento di qualsiasi attività sindacale all’interno delle caserme anche a seguito di specifiche richieste del nostro sindacato (Sim), ponendo in essere attività antisindacale ed arrecando un grave danno economico al Sim, limitando le iscrizioni ".

La revoca e il ripristino della scorta