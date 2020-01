Capodanno sulla neve per Salvini. Tra selfie, fidanzata e figlia

Un Capodanno sulla neve quello di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha infatti deciso di passare qualche giorno sulle nevi di Bormio, sullo Stelvio, accompagnato dalle donne della sua vita: la figlia Mirta e la fidanzata Francesca Verdini. Salvini, sempre più social, ha anche postato selfie e foto che immortalano i piacevoli giorni di vacanza, a cavallo tra il 2019 e il 2020.

Capodanno con le sue due donne

A cominciare dalla passeggiata con la figlia Mirta sulle spalle e la fidanzata Francesca mano nella mano, tra le vie di Bormio. Per poi continuare con una dolce immagine della coppia che augura buon anno con alle spalle un paesaggio di montagne innevate. La foto in questione ha ottenuto in poco tempo 861 condivisioni e oltre 8.560 commenti. Tanti gli auguri a Salvini e famiglia. E poi altre foto, come quella di Mirta seduta nella neve, vestita di rosa, con la scritta inequivocabile che accompagna la foto: “Bambina innevata e felice” Salvini ha trascorso qualche giorno in albergo insieme all’ex ministro leghista Lorenzo Fontana, anche lui con la figlia, Angelica.

Tra le foto postate anche quella del leader leghista che si accinge a bere un aperitivo in montagna, prima dei festeggiamenti per salutare il 2020. Questa mattina ha voluto poi postare su Facebook e Twitter, appena sveglio, un selfie in cui portava una ricca colazione in camera, per iniziare bene la prima mattina dell’anno nuovo. Con tanto di scritta: “Capodanno, si fa servizio in camera!!”, con cornetti, fette biscottate, burro, marmellata, latte e caffè, per non farsi mancare nulla e affrontare la giornata in piena forma. Subito dopo, la prima uscita immortalata forse dalla fidanzata, in cui si vedono papà e bimba, quest’ultima con in testa una coroncina da principessa delle fiabe, entrambi di spalle, che raggiungono la piazza del paese.

La parodia a Papa Francesco

Salvini ha appena postato un video su Facebook nel quale i due fidanzati fanno una specie di scenetta che ricorda l’inconveniente di ieri di Papa Francesco. La Verdini si improvvisa fan agitata che blocca Salvini e lo strattona. Questi alza la mano contro la donna, come se volesse colpirla, fermandosi prima del volto e arrivando invece a fare due carezze alla ragazza. Oggi il Santo Padre si è rammaricato per la reazione di stizza avuta ieri.