L'elemosiniere del Papa predica accoglienza: "Monasteri accolgano migranti"

Il cardinale Konrad Krajevski, elemosiniere di Papa Francesco e già noto per via della vicenda del riallaccio del contatore in favore di alcuni occupanti presenti nella capitale, ha voluto far sentire la sua voce in relazione alla necessità che i "monasteri" e le "case religiose" si dicano disponibili all'accoglienza dei migranti, dei rifugiati e di tutti coloro che hanno bisogno di una dimora fissa. E c'è anche una cifra specifica: ogni luogo di culto, stando alla versione dell'alto ecclesiastico, dovrebbe aprire le sue porte ad "almeno una persona". Oppure - ha fanno notare sempre Konrad Krajevski, come riportato dall'Adnkronos - ci sarebbe la possibilità che i portoni degli istituti ecclesiastici si spalanchino per almeno "una famiglia". Qualcosa, comunque sia, bisogna fare.

Il cardinale "elettricista" è in qualche modo intervenuto così attorno a una delle tante polemiche sollevate in questi anni: quella secondo cui la Chiesa cattolica dovrebbe anzitutto mettere a dispozione i suoi spazi, considerata la pastorale sull'accoglienza del vescovo di Roma. Queste frasi, poi, arrivano dopo un gesto tanto simbolico quanto plateale, che è stato voluto anche, se non soprattutto, da Jorge Mario Bergoglio: il pontefice argentino, grazie all'avvallo del ministero dell'Interno italiano e grazie all'operazione messa in atto dallo stesso Krajevski, è riuscito ad accogliere 43 migranti provenienti dall'isola di Lesbo. Queste persone dovrebbero essere ospitate dalla Comunità di Sant'Egidio. E Krajevski, nel rilasciare queste dichiarazioni, ha fatto intendere come la mossa del Santo Padre possa essere solo la prima di molte. Non è un caso, poi, che il cardinale abbia ribadito questi concetti proprio a Fiumicino, dove i migranti che Papa Francesco è riuscito a far accogliere in Italia sono arrivati nel corso della mattinata di oggi.

Le istituzioni ecclesiastiche cattoliche dovranno adesso recepire l'appello del porporato. Tutti gli ecclesiastici sono stati tirati in ballo.