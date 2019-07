Carola, la strategia dei pm: ricorso contro scarcerazione

I pm di Agrigento che hanno indagato e arrestato Carola Rackete non si arrendono e sono pronti al ricorso contro la decisione della gip che ha rimesso in libertà la comandante della Sea Watch 3 dopo la manovra spericolata con cui ha forzato il blocco a Lampedusa.

La procura guidata da Luigi Patronaggio starebbe per depositare l'istanza in attesa di interrogare di nuovo la giovane capitana. La tedesca è infatti indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice di navigazione. L'avviso di garanzia le era stato notificato il giorno prima del suo arresto e del suo attracco al porto di Lampedusa. La Rackete sarà interrogata il prossimo 18 luglio.