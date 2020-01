Cartello choc in pizzeria: "Tenetevi pure a casa i figli maleducati"

"I clienti che vengono nel nostro locale hanno il piacere di passere il loro pranzo o la loro cena in assoluta tranquillità, senza sottofondi di bambini maleducati che strillano" < style="font-size: 14.608px;">. È questo un estratto del cartello affisso sulla vetrina del proprio ristorante dal titolare Gabriele Berbenni. Il ventiquattrenne è proprietario di una pizzeria a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, e nel suo locale – a quanto pare – è vietato l'accesso a tutti i piccoli maleducati per colpa dei rispettivi genitori: "La colpa è la loro, dovrebbero imparare a educare i loro figli…" .

La vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera e il caso ha suscitato polemiche su polemiche. Il tono dell'avviso è scherzoso (il messaggio è firmato "L'uomo nero"), ma il contenuto che contiene è chiaro, anzi chiarissimo. Ed è il seguente: "Avviso a tutti i genitori, lasciate a casa i bambini maleducati, provate ad educarli, nel caso non vi fosse possibile cambiate ristorante o restatevene a casa. Ci riserviamo il diritto di prenderli in cucina a lavare i piatti con tanto di nastro adesivo sulla bocca" .

Il giovane imprenditore lavora al fianco della fidanzata Sabrina, impegnata a servire in sala. La fidanzata del ristoratore ha così parlato al Corsera: "In tanti ci hanno dato ragione, ma ovviamente non sono mancate critiche pesanti soprattutto sui social. La verità è che siamo disposti a perdere parte del fatturato pur di tutelare la clientela che cerca un luogo tranquillo e curato" . E chiarisce: "Comunque, attenzione, il locale non è vietato ai bambini, tanto che in molti continuano a venire da noi, ma ai genitori che non sanno educarli…" .