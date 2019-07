Casanova difende l'amico Salvini: "Moto d'acqua? Cosa da nulla"

" Sulla vicenda della moto d'acqua della polizia, con il figlio a bordo, mi pare che stiamo parlando di nulla. E comunque Matteo si è pure scusato ". È il commento dell'eurodeputato Massimo Casanova sul caso della moto d'acqua usata dal figlio del ministro dell'Interno.

" Il figlio si è fatto 30 metri ad andare e trenta a tornare, roba di questo tipo ", ha spiegato Casanova, patron del Papeete Beach a Milano Marittima, all'AdnKronos. Il vicepremier leghista è " sereno, nonostante tutto ", ha dichiarato l'eurodeputato. " Lui è tranquillo, sta bene, e da leader quale è mostra serenità e prova a trasmetterla a tutti ".

Dopo il cdm a Roma, Salvini farà ritorno a Milano Marittima per trascorrere altri giorni di vacanza. Sempre circondato da giornalisti e sostenitori. " Ad ogni passo sulla spiaggia c'è chi chiede selfie - ha rivelato Casanova - . Ma ringraziamo Dio per queste richieste, che significano che c'è consenso, non si riesce a camminare, tanti sono quelli che ci vengono incontro ".

La vicenda che ha visto come protagonista il figlio del ministro ha creato ieri non poche polemiche. " Mio figlio sulla moto d'acqua della polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese ", aveva subito commentato Salvini. Ma l'opposizione non ha perso l'occasione per attaccare il leghista.