Caserta, fermato giovane pusher davanti a una scuola. Aveva droga nelle mutande

È stato sorpreso in flagranza di reato e arrestato dalla polizia perché spacciava hashish fuori scuola. Le forze dell’ordine hanno fermato a Marcianise, nel Casertano, un ragazzo di soli 16 anni, figlio di un noto componente del clan della camorra locale Belforte, deceduto già da diverso tempo. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno scoperto che il giovane tra i vestiti diversi bastoncini di droga.

Il pusher è stato colpito dalla misura cautelare della permanenza in casa e, quindi, è stato consegnato alla famiglia. La polizia, di ronda in borghese fuori le scuole cittadine, si è accorta che due ragazzi seduti su una panchina si stavano passando le sostanze stupefacenti. A quel punto sono intervenuti, scoprendo che il più giovane, 16enne, teneva nascoste nelle parti intime una ventina di stecche di hashish, dal peso di 28 grammi.

Condotto al centro di prima accoglienza per minorenni di Napoli, il ragazzo ha atteso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, che ha deciso di assegnargli la permanenza in casa invece di trasferirlo in una comunità come richiesto dal pubblico ministero, visto che, secondo il parere dell’accusa, c’era il pericolo di recidiva.

