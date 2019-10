Salvini zittisce il frate anti-Lega: "Pensi piuttosto a salvare le anime"

Nel corso di un comizio a Narni, in provincia di Terni, in vista delle elezioni regionali in Umbria, Matteo Salvini ha risposto al frate francescano casertano Michele Santoro, che durante l’omelia in chiesa aveva attaccato senza mezzi termini la Lega e i leghisti. “Un parroco in provincia di Caserta – ha tuonato dal palco l’ex ministro dell’Interno – durante la predica, ieri, ha detto 'mi piacerebbe che chi vota Lega uscisse da questa chiesa, perché siete degli assassini'. Fai il parroco, preoccupati di salvare le anime”.

Dura la reazione di Salvini, dopo la nota del senatore locale leghista Claudio Barbaro, che aveva già condannato l’operato del frate di Marcianise. L’esponente politico pur rispettando la libera opinione del monaco, non ha condiviso l'uso dell'altare come tribuna politica, senza possibilità di dibattito. Barbaro si è dichiarato dispiaciuto anche del fatto che al termine della celebrazione religiosa padre Michele abbia rifiutato il confronto con quanti, alla fine della messa, avevano cercato il dialogo.

