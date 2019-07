Catania, botte ad agenti che lo controllano: preso abusivo straniero

Brutale aggressione ai danni di due agenti della polizia municipale di Catania da parte di un parcheggiatore abusivo dello Zimbabwe.

Lo straniero, che già in passato si era reso protagonista di episodi di violenza del genere, è stato colto sul fatto dai due poliziotti impegnati in un'operazione di controllo in piazza Mancini Battaglia.

Quando gli uomini in divisa sono usciti allo scoperto e si sono avvicinati all'africano per sanzionare la sua illecita attività, quest'ultimo non ci ha pensato due volte e si è scagliato con veemenza contro di essi. Colpiti con forti pugni e calci, i vigili hanno ricevuto il fondamentale supporto di una pattuglia di carabinieri per avere la meglio sul facinoroso, tratto in arresto con grande fatica.

Accusato di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l'extracomunitario è finito dietro le sbarre di una cella di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Nel frattempo, uno dei due agenti feriti è finito al pronto soccorso a causa delle lesioni riportate ad un occhio durante l'aggressione subìta. I medici dell'ospedale Cannizzaro hanno determinato per lui una prognosi di 9 giorni.

Dopo l'udienza è arrivata la convalida del fermo, seguita dal trasferimento dell'africano dietro le sbarre del carcere.