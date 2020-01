Cattaneo assolto, scontro Salvini-pm: "Norma Lega su legittima difesa è irrilevante"

"Vittoria! Grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo, per cui erano stati chiesti tre anni di carcere per aver ucciso un rapinatore nel suo locale, è stato assolto! Giustizia!" . Matteo Salvini ha così esultato una volta appresa la sentenza di assoluzione nei confronti dell'oste di Castelletto Lodigiano, che il 10 marzo del 2017 sparò e uccise un ladro all'interno del proprio ristorante, per difendersi dall'assalto di una banda.

L'uomo affrontò in un corpo a corpo uno dei (quattro) malviventi) e durante la colluttazione all’interno del locale – il tutto si consumò all'alba – partì fortuitamente un colpo dal fucile da caccia che il ristoratore portò con sé. Il colpo uccise il 32enne Petre Ungureanu.

Ma al segretario del Carroccio sono seguite le parole di replica della Procura. Sì, perché il procuratore di Lodi, Domenico Chiari, ha così commentato la decisione del giudice: "In attesa di leggere le motivazioni, è più probabile che la nuova legge sulla legittima difesa non abbia avuto rilevanza che ce l'abbia avuta" .

Il pm ha aggiunto: "Una delle versioni della difesa era che il colpo fosse partito accidentalmente nel corso della colluttazione - per capire se la legge è stata applicata, bisogna aspettare le motivazioni della sentenza. Il giudice di solito dà ragione o all'accusa o alla difesa, difficile che ci siano terze versioni completamente diverse. Probabilmente avrà recepito la tesi della difesa ed è chiaro che, se così fosse, la nuova legge non c'entrerebbe…" . Ecco servito, insomma, lo scontro tra l'ex ministro dell’Interno e il pubblico ministero in materia di legittima difesa.

Nel mentre, per l’assoluzione di Cattaneo, sono arrivate le parole di soddisfazione anche di Giorgia Meloni: "Oggi arriva un'ottima notizia: Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano processato per eccesso colposo di legittima difesa dopo aver sparato e ucciso uno dei quattro ladri che si erano introdotti illegalmente nel suo locale, è stato assolto dal Tribunale di Lodi. Finalmente giustizia è fatta. #IoStoConMario sempre e comunque. Se entri nella mia proprietà per rubare, io devo avere la possibilità di difendermi" .