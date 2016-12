Cecchini e droni anti-jihad: in Italia il Capodanno è blindato

Crescono le misure di sicurezza per la notte di Capodanno. Le città hanno deciso di blindare le piazze dove si svolgeranno le celebrazioni per festeggiare l'ultima notte dell'anno. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, non ha dubbi: "La guardia è altissima", assicura. "Abbiamo un sistema di sicurezza in questo momento tutto in campo - ha aggiunto il numero uno del Viminale - con l'obiettivo di garantire la massima tranquillità a tutti gli italiani a Capodanno". "Abbiamo un sistema di sicurezza che anche nella vicenda di Amri ha dimostrato che nella sua normalità funziona - ha spiegato ancora il ministro - è chiaro che non abbassiamo al guardia neppure per un attimo".

Cecchini a Roma

L'amministrazione capitolina ha messo in campo anche i cecchini, le pattuglie a cavallo e i poliziotti in bicicletta. A completare il dispositivo, pattuglie a piedi e della polizia fluviale che sorveglieranno la città navigando sul Tevere. Gli obiettivi principali potrebbero essere il Colosseo e il Circo Massimo. Per questo, proprio nelle due aeree, le misure di sicurezza sono più intense. In particolare al Circo Massimo, dove è previsto un consistente afflusso di persone per gli eventi in programma, sono stati predisposti cinque varchi di accesso all'area. Per garantire la sicurezza durante la festa sui ponti, sono state allestite fioriere antisfondamento e controlli di polizia con metal detector.

Smartphone antiterrorismo a Milano

Nel capoluogo lombardo sarano sperimentati smartphone di ultima generazione per le riprese in diretta che, insieme alle telecamere, consentiranno di vedere in tempo reale quello che accade. Si tratta di una tecnologia attivata solo in occasione di grandi eventi, e grazie a una parte esclusiva della banda di trasmissione ci permette di avere immagini nitide senza soffrire del sovraccarico della rete. A protezione di piazza Duomo restano le barriere di cemento armato new jersey, montate il 21 dicembre subito dopo l'attentato a Berlino per contenere l'eventuale urto di un camion.

Metal detector a Firenze

Per accedere al concerto di Marco Mengoni, che si terrà in piazzale Michelangelo, la questura di Firenze ha posizionato diversi metal detector per garantie la sicurezza al concertone di Capodanno.

Droni a Bologna

Nel capoluogo dell'Emilia Romagna la scelta per proteggere i cittadini è caduta sui droni che voleranno sui cieli della città trasmettendo in streaming le immagini di piazza Maggiore. Questi particolari droni pesano dieci chili, hanno sei motori elettrici e un'apertura alare che supera il metro, costano 40mila euro e si pilotano come una macchinina telecomandata. Sono inoltre gli strumenti più efficaci per garantire soccorsi tempestivi in caso di necessità.