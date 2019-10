Cecina, aggredisce due poliziotti: straniero scarcerato subito

Due poliziotti sono finiti in ospedale a Cecina dopo essere stati aggrediti da un uomo di nazionalità russa. Una poliziotta ha riportato un'ischemia nell'aggressione, a causa dei calci ricevuti al petto. E il colpevole, processato per direttissima, è stato scarcerato. A denunciare l'accaduto è il Sindacato autonomo di polizia. I fatti sono accaduti nella serata di venerdì. L'altro agente ha riportato lo stiramento del rachide con dieci giorni di prognosi.

"Lo straniero – ha affermato Stefano Paoloni, segretario generale del Sap – è stato arrestato e, nonostante ciò, ha continuato ad insultare e sputare verso gli agenti. Processato per direttissima questa mattina, nonostante la richiesta di custodia in carcere da parte del pm, lo straniero è stato scarcerato e gli è stato imposto l’obbligo di firma in commissariato, con orario da concordare per non essere danneggiato sul lavoro. In questo modo si continua a legittimare la violenza contro gli uomini in divisa. Sono trascorse meno di 24 ore e Trieste ancora non ha insegnato nulla".

Secondo alcune indiscrezioni, l'aggressore sarebbe stato ubriaco.