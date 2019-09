Alla Cei i porti aperti non bastano: "Non firmiamo carte in bianco"

Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente Cei, si è detto soddisfatto di come si stia affrontando la nuova fase della gestione dei fenomeni migratori. Ma per quanto la "atmosfera" sui migranti stia mutando - un cambiamento che l'alto ecclesiastico ritiene positivo - , il vertice della Conferenza episcopale italiana ha comunque rimarcato come non sia disposto a firmare "carte in bianco". Il che significa, insomma, che i presuli italiani vogliono prima assistere a un'evoluzione del quadro sul piano dei fatti.

L'ingresso di coloro che migrano ora è garantito mediante l'apertura dei porti. Può non essere sufficiente. Il pensiero, com'è ovvio che sia, va subito al Conte bis e alle modalità selezionate dai giallorossi per far fronte a quella che il governo, che è in carica solo da poche settimane, ma che ha già sterzato con decisione rispetto alla linea dell'ex ministro Matteo Salvini, considera una necessità prioritaria: l'accoglienza. La Chiesa cattolica è concorde su questa svolta.

Il parere del porporato italiano è stato riportato pure dall'Adnkronos: "Sta cambiando atmosfera. Le premesse sono buone - ha fatto presente l'alto ecclesiastico - c'è un cambio di passo ma non firmo carte in bianco. Voglio essere veritiero", ha dichiarato l'arcivescovo di Perugia. Ma non è l'unica riflessione sopraggiunta da Bassetti, che ha definito quanto stabilito a Malta, pure sulla cosiddetta redistribuzione tra le nazioni europee, una "buona base". Per la Cei, insomma, siamo alle fasi iniziali di un processo che deve perdurare nel tempo. C'è stato anche spazio per una riflessione di carattere culturale e valoriale, dato che per il presidente della Cei l'immigrazione è un "problema dell'umanità è va affrontato con criteri nuovi" . Prima dell'appunto su come anche l'istituzione scolastica debba svolgere un ruolo essenziale sul tema, è arrivato l'annuncio di un convegno, sempre organizzato dall'episcopato italiano, su come vada affrontato il macro fenomeno nel mar Mediterraneo, quello che papa Francesco ha spesso definito un "cimitero della contemporaneità".