Cesena, auto si ribalta e provoca quattro morti

Domenica di sangue per le strade italiane. Alla tragedia di Jesolo si aggiunge di quella di Cesena dove sono morti sempre quattro ragazzi: stando alle prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo della macchina dopo aver toccato un muretto laterale schiantandosi in un fosso; al momento non risulta essere coinvolto nessun altro mezzo nell'incidente.

La tragedia

L'impatto è avvenuto verso le ore 5 di questa mattina, precisamente in via Dismano a Sant'Andrea: a bordo della Seat Leon vi erano erano passeggeri di 14, 17 e 19 anni; il conducente era 35enne. Erano tutti di origine rumena e residenti nel Forlivese.

Sul posto si sono recati i carabinieri di Cesena e la polizia stradale di Forlì che non hanno potuto mettere in atto alcuna azione di salvataggio: sono stati perciò allertati i vigili del fuoco (successivamente arrivati con due squadre e un totale di sette unità) che verso le 7:00 hanno estratto l'ultimo deceduto; i sanitari del 118 hanno aiutato i pompieri ad estrarre i corpi all'interno della macchina. Poco prima delle ore 6 è stato diramato l'allarme alla sala operativa del 115.

I rilievi del caso hanno avuto una lunga durata ma non hanno portato ancora al chiarimento di come l'intero episodio si sia verificato. Una pista da non escludere è quella relativa all'eccessiva velocità o ad un colpo di sonno. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.