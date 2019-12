La Chaoqui scrive al Papa: "Auguri Capo, buon compleanno!"

Francesca Immacolata Chaoqui, la "papessa" di Vatileaks, ha deciso di fare gli auguri di buon compleanno al Santo Padre, che oggi compie 83 anni. La Chaoqui faceva parte di quella commissione voluta da Papa Francesco per riformare nel profondo la gestione economica della Santa Sede. Sappiamo, poi, quale siano stati gli sviluppi del caso seguito alla fuoriuscita di documenti dall'interno.

Ma la Chaoqui non sembra guardare al passato con dispiacere o rancore, anzi. "Auguri Capo, buon compleanno". L'esordio dell'augurio è questo. Poi una serie di considerazioni: "Dovrei odiarti mi dicono, dovrei ora riprendermi con gli interessi tutto quello che (pubblicamente) non ho avuto, dovrei prendermela con te per aver difeso chi svendeva a pezzi il Vaticano per quattro soldi". E ancora: " Dovrei tradirti adesso che è chiaro perché ho subito quel processo che non hai fermato. Nessuno - ha aggiunto la Chaoqui su Facebook - capisce perché tu hai un posto speciale nel mio cuore... che per me seppur tu sia il capo della Chiesa resti quel "papà" che mi ha insegnato che vince chi si fa ultimo nella sua grandezza. Che non esiste ricompensa al bene, che niente si possiede davvero, e che il bene trova sempre una strada e che se non la trova non è bene". Tutto superato, insomma.

L'ex arcivescovo di Buenos Aires, dopo aver festeggiato l'anniversario della sua consacrazione, festeggia oggi la ricorrenza della sua nascita. Per il Papa della Chiesa cattolica questi sono giorni decisivi. Il suo pontificato sembra svoltare verso quel piano riformistico che in molti attendono sin da quando Jorge Mario Bergoglio è salito sul soglio di Pietro. Dalla presentazione della nuova Costituzione apostolica, che dovrebbe cambiare l'assetto della Curia romana, alla nomina del cardinale Tagle presso la Congregazione de propaganda fide: Papa Francesco sta cercando d'imprimere una svolta. La novità odierna, però, riguarda i "rescripta" relativi ai casi di abusi. Jorge Mario Bergoglio ha abolito il segreto pontificio nei processi canonici inerenti alla pedofilia. Ma oggi- come detto - è anche il giorno degli auguri pubblici. E quello della Chaoqui - considerando il ruolo svolto in passato dalla "papessa" nella Santa Sede - merita di essere rimarcato nei dettagli.