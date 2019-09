Pugni in faccia mentre passeggiava: così Halim ha pestato l'attrice

Camminava per strada, barcollando. Poi, senza motivo ha iniziato a insultare una coppia di coniugi, che passeggiavano poco lontani dal centro di Torino. Infine ha preso di mira Gloria Cuminetti, attrice 30enne, e l'ha presa a pugni.

È accaduto lo scorso sabato sera. Per l'aggressore solo qualche accertamento clinico e le dimissioni, per la ragazza, invece, una notte in ospedale in osservazione e il naso spaccato, a causa del pugno che l'ha colpita in pieno viso.

Chi è Halim, l'aggressore di Torino

L'aggressore, identificato dai carabinieri, è Halim Ben Daoud, 34 anni. L'uomo viene dal Marocco e si trova in Italia come un immigrato irregolare. I militari lo hanno arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Baoud, secondo i primi accertamenti, è risultato anche essere sotto l'effetto di stupefacenti e, probabilmente per questo, era in preda ad un'agitazione psicomotoria. Infatti, quando i carabinieri sono giunti sul posto, l'uomo non si è calmato e, al contrario, ha dato in escandescenza ancora di più, scagliandosi anche contro i militari che, per renderlo inoffensivo, hanno dovuto usare un taser. Halim è un immigrato marocchino, che risiede sul suolo italiano da irregolare: nessun permesso di essere nel nostro Paese, nè di rimanerci. Ora, il giovane marocchino si trova in carcere, per lesioni continuate e aggravate dai futili motivi.