Choc a Macerata: africani scatenano la rissa durante l'inaugurazione di un bar

Doveva essere una serata di festa per celebrare l’inaugurazione di un nuovo bar nel centro di Macerata ed invece, il gioioso appuntamento si è trasformato in una maxi rissa tra stranieri, probabilmente tutti africani così come i nuovi gestori del locale, nella quale i contendenti si sono affrontati senza esclusione di colpi in un assurdo crescendo di violenza.

Come riporta Il Resto del Carlino, la follia è cominciata intorno alle 22. Tutto sembrava scorrere tranquillamente quando all’improvviso, per motivi ancora ignoti, è scoppiato il caos più totale. Dopo le prime schermaglie verbali, la situazione è precipitata tanto che una decina di ospiti si sono affrontati a colpi di pugni, calci e bottigliate. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati di diversi bambini e dei passanti che affollavano le mura ieri sera.

Alcuni clienti che stavano cenando nella pizzeria situata sull'altro lato della strada, spaventati per quanto stava accadendo a pochi metri da loro, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la polizia che, in poco tempo, è riuscita a riportare la situazione sotto controllo. Sembrava che la vicenda si fosse conclusa lì ed invece, non appena gli agenti si sono allontanati, gli stranieri hanno ricominciato a darsele di santa ragione.

Chi ha assistito alla scena ha raccontato che gli africani, almeno una ventina, si davano bottigliate in faccia e pugni. Addirittura, qualcuno ha anche visto che nel tratto sulla curva, in corrispondenza del Convitto, diversi immigrati hanno buttato a terra una donna, forse anche lei africana, e si sono gettati sopra di lei, incuranti delle urla della sventurata. Molti cittadini terrorizzati hanno allertato di nuovo le forze dell’ordine.