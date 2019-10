Choc nella notte a Milano: un peruviano irregolare stupra 19enne per strada

Emilio Graviel Baldes, peruviano di 49 anni, è stato catturato dai carabinieri grazie a un cittadino chje ha dato l'allarme. Era l'1:30 della notte scorsa. Una giovane di 19 anni, anche lei peruviana, viene avvicinata dall'uomo che brandisce una bottiglia di vetro. La minaccia di morte. Poi la aggredisce, sferra pugni al volto e schiaffi. Il tutto in mezzo alla strada, in via Pasteur, zona limitrofa a via Padova a Milano. Dopo i pugni e gli schiaffi è arrivato lo stupro. La ragazza ha provato a liberarsi ma il suo tentativo è stato vano.

Mentre andava in scena la violenza sessuale, un passante ha dato l'allarme chiamando i carabinieri che sono giunti mentre l'aggressore stava ancora violentando la giovane. Il peruviano è stato trasferito al carcere di San Vittore: è un clandestino con precedenti penali.