Choc nell'Empolese, 17enne muore al telefono con l'amico a causa di un malore

Tragedia nell'Empolese dove un ragazzo è morto mentre era al telefono con un amico. Matteo Carmignato, 17 anni, era a casa con l'influenza da un paio di giorni e mercoledì sera stava parlando al telefono con un suo amico. Il ragazzo all'altro capo della linea ha sentito venire a mancare la voce dell'amico da un momento all'altro e si è subito allarmato. Prima ha chiamato i genitori di Matteo e subito dopo i soccorsi.

Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, per il 17enne non c'è stato niente da fare. Come riporta Il Corriere, a causare la morte del giovane sarebbe stato un malore. Il suo cuore si è così fermato all'improvviso. Matteo era un ragazzo sportivo e gicoava a calcio in una squadra locale. Non soffriva di alcuna patologia ed era in salute.

La morte di Matteo ha lasciato gli abitanti di Capraia e Limite sotto choc. La famiglia intanto ha deciso di dare l'ultimo saluto al figlio sabato mattina nella propria casa.