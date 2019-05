Cinisello, incendio in un condominio: due ustionati gravi

Un incendio ha invaso un condominio a Cinisello Balsamo. Due persone sono rimaste ustionate e al momento si trovano in gravissime condizioni negli Ospedali Niguarda e San Raffaele. L’incendio sarebbe doloso ma sono ancora in corso le indagini da parte delle Forze dell’ordine. Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri, 23 maggio, verso le 23 in un palazzo sito in viale Friuli 3 a Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano. Le fiamme sarebbero divampate sul pianerottolo al terzo piano dell’edificio, costituito da otto piani complessivi. In poco tempo l’intero condominio è stato invaso dal fumo. Immediatamente sono stati chiamati i pompieri.

Nell’attesa dei soccorsi sono stati i vicini di casa a cercare di spegnere il fuoco. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri di Cinisello Balsamo e quelli di Sesto San Giovanni. Oltre a diverse ambulanze e auto mediche del pronto intervento di emergenza del 118. Sono soprattutto due uomini, uno di 55 e l’altro di 58 anni, a destare maggiore preoccupazioni per le loro condizioni fisiche. Le due vittime sarebbero state investite dalle fiamme e avrebbero riportato, secondo quanto emerso, ustioni di terzo grado sul 60 e sul 90% del corpo. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in due ospedali differenti, il Niguarda e il San Raffaele.

Anche altri condomini hanno accusato malesseri, dovuti probabilmente all’inalazione del fumo e sono stati soccorsi dal personale medico presente sul posto. I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini necessarie a capire cosa possa avere provocato il divampare delle fiamme. Secondo i primi rilevamenti il rogo sarebbe di origine dolosa, provocato da un liquido infiammabile. Militari e Nucleo Rilievi Tecnici sono comunque ancora al lavoro.