Città del Messico, incidente su montagne russe provoca 2 morti

Un terribile incidente è accorso in un luna park di Città del Messico, in cui hanno perso la vita due persone, mentre altre cinque sono rimaste ferite. Il tutto è accaduto nel corso di un deragliamento di una montagna russa alla Feria de Chapultepec. Sul posto sono intervenuti poliziotti e vigili del fuoco, che hanno provveduto a soccorrere i feriti ed alcune persone che hanno avuto un esaurimento nervoso. Presenti inoltre sul luogo alcuni funzionari della Procura di Città del Messico.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che uno dei vagoni dell'attrazione La Quimera sia deragliata durante il percorso, andando a finire contro un muro. Nel deragliamento sarebbero morte due persone, mentre altre cinque avrebbero riportato ferite. La Procura di Città del Messico ha postato un tweet in cui ha fatto il punto della situazione: due donne sarebbero state portate in ospedale: "Il Triage è stato istituito nella parte occidentale della fiera (all'interno del parcheggio), dove sono state valutate due donne tra i 25 e i 30 anni. Queste sono state trasferite successivamente all'ospedale Mocel da due ambulanze presenti sul posto".

#InformaPGJ Servicios Periciales de diversas disciplinas y Policía de Investigación se encuentran en el lugar y realizan las diligencias correspondientes, respecto al accidente ocurrido en la Feria de Chapultepec; la #PGJCDMX da seguimiento y continúa informando — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) September 28, 2019