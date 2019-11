Cittadinanza onoraria a Segre, Sesto San Giovanni dice no: "Non ha a che fare con la nostra storia"

Dopo il caso di Biella, ora il centro della polemica si sposta su Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove l'amministrazione comunale dice no alla cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, Liliana Segre, deportata dai nazisti nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau quando era ragazzina e da qualche giorno costretta a vivere sotto scorta per i messaggi di odio ricevuti sui social network.

La motivazione del primo cittadino

Secondo quanto riportato da Milano Today, il consiglio comunale della cittadina lombarda (medaglia d'oro alla Resistenza) avrebbe detto no a un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiedeva di dare l'onorificenza alla senatrice milanese. Il sindaco Roberto Di Stefano avrebbe motivato la decisione affermando che Segre non avrebbe a che fare con la storia del comune lombardo " e dare la cittadinanza sarebbe svilente per lei, perché è una strumentalizzazione politica ". Il primo cittadino ha poi concluso manifestando la volontà di invitare personalmente la senatrice il 27 gennaio, in occasione della giornata che ricorda la Shoah.

La (dura) replica dei pentastellati

Vincenzo Di Cristo, consigliere pentastellato di Sesto San Giovanni, che ha presentato la manifestazione di intenti, a nome anche di tutta l'opposizione, ha commentato la decisione del sindaco dicendo che l'idea è stata bocciata in maniera concorde e ha aggiunto: " Il sindaco ha detta che la manifestazione era fatta al solo scopo strumentale. E ovviamente i consiglieri di maggioranza hanno ubbidito compatti, quasi fossero bravi soldatini, compresi i rappresentanti dei civici e alcuni ex o attuali Cl ".

L'attacco del Pd