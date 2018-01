Claudia Gerini sta con la Deneuve: "Senza le avances finisce il mondo"

La lettera pubblicata alcuni giorni fa su Le Monde, a cui ha aderito anche Catherine Deneuve, ha creato molto scalpore. A commentarla è ora Claudia Gerini.

Da quando è scoppiato il caso Weinstein, produttore cinematografico accusato da più parti di molestie sessuali, molti sono i personaggi noti finiti al centro delle polemiche per comportamenti più o meno ambigui nei confronti delle donne. Le accuse nei confronti di Weinstein hanno fatto così tanto rumore che da più parti sono nati movimenti per la tutela delle donne. A difesa del sesso maschile si sono schierati altrettanti personaggi noti con una lettera pubblicata alcuni giorni fa su Le Monde il cui punto centrale è la "libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale". Capofila è Catherine Deneuve.