Clochard rovista nei cassonetti. La polizia lo denuncia per furto

La legge non fa sconti a nessuno e anche un barbone di Rimini è stato denunciato per furto dalla polizia municipale.

Il motivo? L'uomo è stato colto sul fatto mentre frugava nella spazzatura. Così è stato denunciato - come scrive il Giorno - con l'aggravante di essersi appropriato di cose esposte alla pubblica fede. Ad incastrare il barbone è stata una residente che vive nella prima periferia di Rimini. La donna ha chiamato i vigili urbani denunciando che uno dei cassonetti della raccolta differenziata del suo quartiere era stato manomesso.

Ma non solo. La donna ha spiegato di aver beccato sempre lo stesso uomo a trafugare la spazzatura e così si è improvvisata detective. E con tanto di macchina fotografica alla mano, si è appostata alla finestra per cogliere sul fatto il clochard. E così è stato. Prove alla mano, è andata dritta dalla Polizia municipale denunciando l'uomo.

Nelle immagini si vede appunto un uomo di spalle che dopo avere bloccato il coperchio con una sorta di bastone, ci rovista dentro. Ma la questione non si ferma qui. Perché i vigili urbani si sono rivolti a Here per sapere se quei bidoni siano stati daneggiati. E qualche giorno fa l'azienda ha risposto confermando che in quella strada uno dei cassonetti è stato rovinato e che il senzatetto si era portato via roba esposta alla pubblica fede. A quel punto gli agenti non avevano potuto fare altro che andare fino in fondo e cercare di scoprire chi sia il repsponsabile. E qui la verità.

I vigili l'hanno fermato e identificato. È un cittadino riminese, di 48 anni. Un poveraccio che, hanno sottolineato gli agenti nel loro rapporto, soffre anche di evidenti problemi psicologici. Ma la legge vale anche per lui. Ed è scattata la denuncia per furto e violenza sulle cose.