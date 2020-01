La colf ruba nella casa della giornalista del Tg2: bottino da 100mila euro

Aveva sottratto un paio di orecchini con brillanti dal valore di 100mila euro. E non era neanche la prima volta che allungava le mani per rubare. È finita in arresto la colf brasiliana che aveva fatto sparire oggetti di grande valore dall’appartamento capitolino della giornalista del Tg2 Mariella Milani, nella centralissima Piazza Cavour, a un tiro di schioppo dalla sede della Corte Suprema di Cassazione.

Brutta disavventura, insomma, per il volto della seconda rete dell’emittente pubblica, alla quale al governante sudamericana aveva sottratto anche – in precedenza – un set di posate d’argento. Poi, appunto, il furto da centomila euro.

Protagonista della vicenda Mary Luzy Lima de Oliveria, che peraltro non era nuova a "imprese" del genere. La 36enne non è certo passata inosservata nella casa della famiglia, che l'aveva assunta come collaboratrice domestica, come riportato dal dorso romano del Corriere della Sera, che ha riportato la notizia del furto e dell'arresto della ladra.

A tal proposito, si legge: "Già al primo furto la colf era stata mandata via e denunciata, ma solo più tardi si è scoperto che aveva fatto sparire anche i gioielli della padrona di casa. Una brutta abitudine quella di rubare ai datori di lavoro che la sudamericana ha portato avanti indisturbata con la complicità del marito che all'occorrenza, per telefono, si spacciava per un facoltoso imprenditore che l'aveva avuta a servizio, pronto a rilasciare alla nuova famiglia referenze positive sul conto della domestica" .

Come si apprende, a scovare le malfatte sono stati gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato Borgo, che hanno messo le manette alla donna, riuscendo così a recuperare parte dell’argenteria: la refurtiva era stata portata e nascosta in un appartamento in Abruzzo, in provincia de L'Aquila, mentre gli orecchini di proprietà della Milani erano stati consegnati a un orefice della zona, che è stato multato.

La giornalista del Tg2, comunque, non è stata l'unica vittima di Mary Luzy Lima de Oliveria: la sudamericana, infatti, aveva messo già nel mirino un'anziana coppia, che era solito narcotizzare (servendosi di un farmaco al benzodiazepine), così da poter agire indisturbata in casa per sottrarre agli sventurati qualche soldo o qualche prezioso. Ora, finalmente, sono scattate le manette.