Colpo grosso a Venezia: rubati i "gioielli dei Maharaja"

Colpo grosso al Palazzo Ducale di Venezia, dove da una teca della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja" sono spariti alcuni gioielli (due orecchini e un bracciale) dal valore di alcune decine di migliaia di euro, pur non essendo tra i "pezzi forti" della collezione.

La mostra - inaugurata a settembre - raccoglie 270 gemme e monili indiani dal XVI al XX secolo appartenenti alla collezione al Thani. L'allarme - racconta Repubblica - è scattato intorno alle 10 di questa mattina quando il responsabile della sicurezza ha notato la teca vuota. Allertati immediatamente polizia e carabinieri: in attesa che arrivassero alcuni esperti da Roma, agenti e militari hanno bloccato per le indagini i visitatori presenti nell'edificio nell'ultimo giorno della mostra.

Secondo il questore di Venezia, Vito Gagliardi, non è ancora ben chiaro "cosa non ha funzionato". Pare infatti che la teca sia stata aperta "come una scatoletta" e che l'allarme - se ha funzionato - è partito in ritardo.