Como, il Comune multa chi aiuta i clochard

"Vietato aiutare chi dorme sotto i portici". È questa la decisione presa dal sindaco di Como, Mario Landriscina, che sta suscitando molte polemiche. Ma lui si difende: "Questo chiedono i miei cittadini".

Ed è così che domenica scorsa è scattata l’ordinanza per vietare di "mendicare in forma dinamica con forme di accattonaggio molesto ed invasivo e in forma statica occupando spazi pubblici che arrecano disagio al passaggio dei pedoni" . Alcuni volontari, si legge su La Stampa, sono stati, perciò, allontanati dai vigili urbani mentre stavano per distribuire ai clochard cibo e bevande calde sotto il chiostro della chiesa di San Francesco. Non sono quindi mancate le proteste di una onlus che da sette anni distribuisce la colazione ai clochard che dormono all’aperto e al gelo.