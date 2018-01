Compagnie low cost, gli errori che costano caro ai viaggiatori

Quando si prenotano le vacanze, si cercano sempre le offerte più convenienti e le compagnie aeree con i loro prezzi low cost sono certamente le più utilizzate dai viaggiatori. Ma alcuni imprevisti possono costare molto caro a chi sta per partire.

Le compagnie che vendono i biglietti anche a una manciata di euro, rendono difficile la vita ai viaggiatori che commettono dei piccoli errori, come prenotare il volo con il nome scritto in modo sbagliato sul biglietto. Se, per esempio, si vuole cambiare nominativo, bisogna prepararsi ad aprire il portafoglio. Già, perché il cambio può costare fino a 160 euro.

Cambiare il nominativo sul documento di viaggio potrebbe essere molto difficile e a volte impossibile: alcune offerte speciali infatti escludono la possibilità di modifica. In particolare, come riporta La Verità, minore è la tariffa con cui si acquista il volo, maggiore è la possibilità di essere costretti all'acquisto di un nuovo posto per correggere un qualsiasi errore.

Le compagnie

La compagnia più costosa in caso di correzione di errori è Delta, le cui penale per il cambio nome per voli varia da 150 a 300 dollari in base alla posizione e al tipo di tariffa, con un sovrapprezzo, a partire da 50 dollari, nel caso in cui il biglietto aereo non sia stato emesso direttamente dalla compagnia.

Al contrario, Finnair, compagnia di bandiera finlandese, è la più amichevole in caso di errori: solo 25 euro per le modifiche.