Comunali: candidato sindaco M5s lascia movimento e posto in Consiglio

"Ci ho sempre creduto e ci ho messo sempre l'anima, in tutte le cose che ho intrapreso, sono così, da sempre. Un giorno però ti rendi conto che tutto questo non basta, non è sufficiente e allora devi salutare, in punta di piedi, chiudi la porta e per un po' non ti girerai indietro, perché sai che farebbe troppo male".

Con queste parole il candidato sindaco pentastellato, Paola Arrigoni, di Sanremo, annuncia che lascerà il Movimento 5 Stelle, rinunciando anche al proprio posto in Consiglio comunale, ottenuto con un 5,17% dei consensi alle amministrative del 26 maggio scorso.

"Lascio il posto in Consiglio, forza Roberto o Luciana, o a chi accetterà va il mio più grande in bocca al lupo. Sono certa che faranno uno splendido lavoro. Io lascio - scrive in una lettera di commiato -. Lascio il mio adorato Movimento che da tempo non riconosco più. L'ho sempre difeso, ma ad oggi occorre fermarsi e fare una profonda autocritica".

Secondo Arrigoni: "Un errore che è stato fatto è lasciare da soli i territori, non ascoltarli, quando invece noi siamo partiti dalle piazze, non bisogna mai dimenticare le origini. Il Movimento 5 Stelle saprà sicuramente ricompattarsi, ritornare in mezzo alle persone ed ascoltarle".

Il candidato sindaco aggiunge: "Non rimpiango nulla, sono a posto con la mia coscienza perché so di aver dato il massimo, sempre. Anche in questa campagna elettorale, a mani nude contro i carri armati, siamo stati corretti, siamo stati propositivi e abbiamo fatto un grande lavoro, quindi né rimpianti, né rimorsi, ma la consapevolezza che ci vorrà tanto tempo prima di poter vedere un reale cambiamento e io non ho tutto questo tempo davanti".

Le elezioni sono state vinte dal sindaco uscente Alberto Biancheri (52,98%), appoggiato da un vasto raggruppamento civico, con l'appoggio del Pd. Il candidato del centrodestra unito, Sergio Tommasini, ha ottenuto il 36%.