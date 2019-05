Concerto alla Scala, cellulare squilla tre volte e il pianista infastidito sospende esecuzione

Un episodio spiacevole quello che ha avuto luogo a La Scala di Milano, lunedì 27 maggio. Durante un concerto del pianista Arcadi Voldos, un cellulare ha iniziato a suonare. Ha squillato una, due, tre volte. E fin qui il musicista ha mantenuto la calma. Alla quarta volta che il cellulare ha suonato, però, il pianista ha smesso improvvisamente di suonare.

A raccontare l'episodio su Facebook è stato Luca Ciammarughi, anche lui musicista. Il ragazzo era al concerto e ha spiegato sul social cosa è successo. " Volodos suona una Siciliana da un Concerto di Bach-Vivaldi come bis. Un cellulare squilla una, due, tre volte. Il pianista impassibile. Alla quarta però non può far altro che fermarsi, perché i suoi incantevoli pianissimi risulterebbero inudibili. Ricomincerà poco dopo per concludere il pezzo ".

Arkadij Arkad'evič Volodos è un pianista russo. Noto per il suo repertorio virtuosistico, è uno dei più grandi interpreti dei brani di Liszt e di Rachmaninov.