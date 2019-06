Continua a percepire la pensione del figlio morto da un anno

Continua a riscuotere la pensione d’invalidità del figlio morto da un anno, il padre finisce nei guai. La scoperta è stata fatta dai finanzieri della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia a Pagani, in provincia di Salerno.

L’inchiesta, che i finanzieri hanno condotto sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica in seno al tribunale di Nocera Inferiore, ha fatto emergere un danno ai danni dell’Inps che è stato stimato, dagli inquirenti, in una somma che si aggira sui 10mila euro.

Le indagini sono scattate a marzo scorso. Il giovane, a cui era stato riconosciuto il trattamento pensionistico, è deceduto nel mese di maggio dell'anno passato. Nel cimitero della città dell’Agro nocerino sarnese è stata ritrovata la tomba del povero ragazzo con la lapide corredata di foto e data di nascita e morte del giovane.

Ma per l’anagrafe quel ragazzo risultava ancora vivo e nessuna comunicazione, relativa al decesso, sarebbe risultata all’Inps che, perciò, ha continuato a corrispondergli la pensione. Le indagini ora continuano. Finanzieri e magistrati intendono capire come sia stato possibile procedere alla tumulazione del giovane, se sono state rispettate le normative in materia e comprendere come sia stato possibile che all'anagrafe non risultasse la notizia del decesso del disabile.