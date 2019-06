Coppia fa sesso orale e lei muore nel mentre: lui viene condannato a 18 anni per omicidio

"Stavamo facendo sesso orale e lei è morta" . Robert Simpson-Scott ha raccontato alle forze dell'ordine che la sua compagna era passata a miglior vita proprio durante una fellatio. Ma la sua versione non ha convinto, da subito, gli inquirenti.

L'uomo, infatti, è stato accusato di aver ucciso la fidanzata Sally Cavender ed è stato condannato a 18 anni di carcere. L'autopsia ha raccontato un'altra verità, ovvero che la donna aveva la colonna vertebrale fratturata, lesioni cerebrali e, anche, lesioni costali multiple. Oltre a tutto questo, numerosi lividi e i segni, sul collo, di strangolamento.

L'omicida, prima, ha detto che era caduta, poi – messo sotto torchio – è crollato e ha confessato di averla uccisa.