Corre impazzito contromano sull'Autofiori: 36enne travolto e ucciso da un suv

In preda a un accesso di follia ha iniziato a correre, contromano, sull’A10. Ha percorso circa un chilometro, fintanto un suv, condotto da un cittadino monegasco, lo ha travolto e ucciso. Il suo corpo è stato sbalzato a una trentina di metri di distanza, dilaniato dal violento impatto e frenato dalla rete di protezione del guard rail, altrimenti sarebbe sicuramente finito sotto il viadotto.

È finita così la vita di un romeno di 36 anni, affetto da problemi psichici, partito in autobus con la madre dalla Slovenia per recarsi in Spagna. Nella serata di ieri, la comitiva di turisti si è fermata nell’area di servizio di Bordighera, in provincia di Imperia, a pochi chilometri dal confine con la Francia.

C’è chi è andato a bere un caffè, chi al bagno e chi a visitare lo shop. Il trentaseienne è andato al bar, ma pochi istanti dopo ha iniziato a dare in escandescenze, tanto che era previsto un suo ricovero in psichiatria, perché in quelle condizioni non avrebbe potuto proseguire il viaggio.

Non c’è stato il tempo, però. Improvvisamente, è uscito dal locale ed ha iniziato a correre come un disperato sulla carreggiata. Alcuni veicoli sono riusciti a evitare l’ostacolo, ma giunto in una zona buia, complice dunque la scarsa visibilità, un automobilista che si trovava al volante di un suv della Bmw, ha cercato di inchiodare, ma non ha potuto evitare l’impatto che è stato tremendo.

Il corpo del 36enne, infatti, è stato caricato e sbalzato sull’opposta carreggiata. Sul posto sono quindi intervenuti il personale sanitario del 118 con la polizia stradale della sottosezione di Imperia Ovest, che sta indagando sull’accaduto. Si è poi appreso che nello stesso viaggio, dalle parti di Bergamo, il giovane romeno aveva tentato un analogo exploit. Ma la prima volta gli è andata bene. Il monegasco è stato indagato per omicidio colposo, ma soltanto come atto dovuto.