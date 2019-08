Correggio, ladre al supermercato con i figli per non dare nell’occhio

Alcune ladre hanno deciso di andare al lavoro in un supermercato di Correggio, con tanto di figli al seguito, forse per sviare gli sguardi e sembrare mamme normali al supermercato con la prole. Alla guardia avrebbero anche mostrato uno scontrino vecchio per giustificare la spesa. Niente da fare però, le telecamere di sicurezza le hanno incastrate. Quattro donne sono entrate in un supermercato a Correggio, comune in provincia di Reggio Emilia. Sembravano mamme normali che, accompagnate dai loro piccoli, andavano a fare la spesa. E invece si trattava di ladre al lavoro con i bambini.

Le quattro, di età compresa tra i 21 e i 46 anni, hanno fatto razzia di vari prodotti, di bellezza, per la casa, alimentari, di vario genere insomma. Poi, come se nulla fosse, hanno raggiunto l’uscita. Una volta arrivate al parcheggio del supermercato però sono state bloccate dalla guardia che aveva assistito al furto. Subito, prontissime e con pargoli in braccio, hanno tirato fuori un vecchio scontrino per comprovare gli acquisti, a loro dire appena fatti. Peccato per loro però che non fosse valido, anche perché i prodotti riportati sullo stesso non erano uguali a quelli trovati in loro possesso. E anche i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti all’interno dell’esercizio hanno confermato l’idea del vigilante.

Nei filmati infatti si vedrebbero benissimo le quattro arraffare i vari prodotti lasciando le scatole vuote sugli scaffali, in modo che all’uscita non suonasse nessun dispositivo antitaccheggio. Il bottino è stato restituito al supermercato e le quattro ladre sono finite in Caserma accompagnate dai Carabinieri di Correggio, con una bella denuncia per furto da parte del titolare. Una volta identificate, le mamme ladre sono state rilasciate con una denuncia inoltrata alla Procura reggiana per il reato di concorso in furto aggravato.