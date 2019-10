Cortina taglia i fondi alla scuola: "Non tutti i bimbi sono vaccinati"

Niente contributi per l'associazione che gestisce la scuola Montessori di Cortina. Lo ha deciso l'amministrazione comunale per la quale ci sarebbero alcune inadempienze vaccinali.

La mancata erogazione dei fondi sta mettendo in difficoltà l'istituto e rischia di togliere le classi agli alunni. Così nei giorni scorsi alcuni genitori hanno chiesto aiuto alla comunità per permettere ai propri figli di poter proseguire il loro percorso formativo. " Durante il consiglio - ha spiegato Giorgio Da Rin, capogruppo di minoranza, al Corriere - nonostante sia stata data la colpa a un'irregolarità vaccinale non si comprende come questa sia stata valutata, poiché di certo non può essere l'Anci a stabilirlo. Ricordo inoltre che anche i contributi vanno valutati in base al merito e di certo al Montessori andrebbe riconosciuto anche questo aspetto ".