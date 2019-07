"Così infetta la nostra società": Boldrini al veleno su Salvini

Se Vincenzo Spadafora non si fa nessuno scrupolo a dare del "sessista" all'alleato di governo, Laura Boldrini sembra non aspettasse altro per rintuzzare la polemica e tornare a insultare Matteo Salvini.

Che l'ex presidente della Camera - dopo il caso della "bambola gonfiabile" che aveva tenuto banco sui giornali nell'estate di tre anni fa - prenda "positivamente atto" delle parole del sottosegretario non sorprende. Ma poi rincara la dose e incolpa il vicepremier di una "emergenza odio" che "infetta la società".

" È stato Salvini ad avviare la politica dell’odio che ruota attorno alla ricerca del capro espiatorio ", dice la deputata di Leu a l'Huffington Post, " Una volta se la prende con i migranti, un’altra con le istituzioni europee, un’altra volta ancora con chi lavora nei centri di accoglienza. Addirittura è arrivato a prendere di mira il vincitore di Sanremo. Tutto questo infetta la società ".

Per la Boldrini il vero male dell'Italia è addirittura la propaganda di Salvini che "ha messo in ginocchio" il Paese: " Ma quale emergenza migranti? Qui da noi la vera emergenza è l’emigrazione, la fuga dei nostri giovani che formiamo e poi regaliamo al resto del mondo", sostiene, "Per non parlare dell’iniquità fiscale e della questione ambientale, assente dal dibattito pubblico. Se questo è un governo… ".