Cosenza, bar "devenetizzati" contro autonomia: no cibi e vini del Nord

A Cosenza è partita la battaglia contro il prosecco e lo spumante, lo spritz e i vini e i cibi del Nord Italia per vincere la guerra dell'autonomia. Già, proprio così. I commercianti della città calabrese si sono coalizzato contro la richiesta di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Ed ecco allora la campagna lanciata dai locali cosentini, che hanno deciso di "devenetizzarsi" per protestare contro le regioni del Settentrione. Una campagna a colpi di hashtagh, o meglio dello slogan #mangiasud (date un occhio qui, su Twitter), che sta spopolando sui social e per le strade cittadine, come scrive TgCom24.

"In questo locale non serviamo vini, prosecchi e spumanti prodotti in Veneto - recita la locandina affissa sulle vetrine delle attività commerciali - Qui si servono solo prodotti del sud" .