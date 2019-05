Cremona, donna in emodialisi partorisce un bimbo. Solo 3 casi su mille al mondo

Una giovane donna in emodialisi è diventata mamma presso il centro Dialisi di Cremona. Si tratta di un caso davvero eccezionale considerando che solo in tre casi di gravidanza su mille la donna riesce ad avere un figlio.

Ad oggi, difatti, nel mondo sono segnalati solo 10mila casi. Il bellissimo risultato è il frutto del lavoro di squadra del team coordinato da Fabio Malberti ma, soprattutto, dell'impegno e costanza della madre del piccolo, che per amore si è sottoposta a cicli di terapia molto lunghi. Per Paola Pecchini, specialista Nefrologa del Centro Emodialisi Cremonese " Sono stati fondamentali l’impegno degli infermieri dell’Emodialisi che hanno dializzato la futura mamma tutti i giorni supportandola anche psicologicamente e la collaborazione con i medici Ginecologi e con le Ostetriche e, successivamente, con la Terapia Intensiva Neonatale dove medici e infermieri si sono presi cura del bambino nato prematuro " ma " i complimenti vanno soprattutto alla mamma che ha accettato di essere sottoposta a dialisi quotidiane di almeno cinque ore per mesi, per amore ".