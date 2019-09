"Crepa putt.. salviniana". Proiettili e minacce per Salvini e la leghista

Insulti. Offese. Minacce. La foto di Matteo Salvini "sequestrato" come Aldo Moro dalle Brigate Rosse. È il riassunto del volantino choc apparso a Malnate, comune di 16mila abitanti in provincia di Varese. Un messaggio d'odio che investe la consigliera comunale leghista Daniela Gulino e che prende di mira anche il ministro dell'Interno.

Il volantino e la foto di Salvini

"Crepa putt.. salviniana - si legge nella missiva - Gulino tro... il popolo ha parlato. Basta nazisti al governo. Gulino trema!! Gulino presto appesa". A firmare la lettera anonima è il simbolo degli anarchici. Nella busta sono stati trovati anche due proiettili.

Grimoldi attacca