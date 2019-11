Una frana sull'autostrada A6 fa crollare una parte del viadotto

Momenti di paura sull'autostrada A6 Savona-Torino dove è crollato un pezzo di viadotto (circa 40 metri). Sarebbero i fenomeni atmosferici violenti che si sono abbattuti sulla Provincia nella ultime 36 ore a far crollare il viadotto.

Secondo le prime informazioni, il corllo è accaduto ad un chilometro circa da Savona in direzione Torino, in corrispondenza della chiesa di Madonna del Monte.

Per il momento non si hanno notizie di ferito o decessi. Sul posto ci sono tre squadre dei vigli del fuoco, in parte sopra e in parte sotto la sede autostradale, oltre ai militi delle pubbliche assistenze e al personale sanitario del 118.