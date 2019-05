Crozza scherza con Fabio Fazio: "Se sono triste penso che potevo essere te…"

"Voglio chiederti solo una cosa: hai finito di attaccare briga con i ministri della Repubblica o no? Io non ti invidio per niente, perché tu ormai nel fegato di Salvini hai rubato il posto della Boldrini…" . Maurizio Crozza, nella sua consueta copertina di "Che fuori tempo che fa" ha scherzato così con Fabio Fazio per la querelle in corso con il ministro dell'Interno.

Il comico genovese, aprendo la trasmissione nella seconda serata di Rai Uno, ha poi fatto satira sul responsabile del Viminale: "Lo ha scritto nel suo 'odiario', che è una specie di calendario dove al posto dei santi ha l'elenco delle persone a cui gliela deve menare…e tu Fabio sei in tutte le pagine: è bellissima questa cosa!" .

Dunque, Crozza ironizza con il conduttore: "Ogni tanto, quando sono triste e ho avuto una giornataccia, io mi consolo pensando: poteva andarmi peggio e nascere Fabio Fazio…" .