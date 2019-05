Dati istat, sale la fiducia degli Italiani

I dati Istat rilevano un miglioramento diffuso, sia per quanto riguarda i consumatori che le imprese. I primi passano da 110,6 punti a 111,8, nettamente al di sopra delle aspettative degli analisti, 110,0. Mentre le aziende che erano a 98,8 raggiungono i 100,2. Quest’ultimo è il dato migliore da novembre dello scorso anno, quando era a 100,8. Tutti i settori coperti dall’indagine segnano un netto miglioramento. Per quanto riguarda la manifattura, è il primo aumento dopo sette cali consecutivi.

Anche per i consumatori l’indice è aumentato, e non accadeva da gennaio 2019, anche se rimane ancora sotto i livelli del 2018. Nelle costruzioni aumenta da 141,2 a 144,3, nei servizi va da 99,1 a 99,3 punti. Infine nel commercio al dettaglio sale da 101,3 a 102,6 punti. Questi indici positivi sono particolarmentre importanti perché definiscono l’ondata di ottimismo del Paese, andando così ad anticipare il possibile andamento economico dei prossimi mesi. Secondo questi dati le famiglie dovrebbero essere portate a consumare di più e le imprese a investire.