David Rossi, parla Carolina: "Ecco tutto ciò che non torna"

A una settimana dalle parole di Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, l'edizione odierna di Libero ha intervistato la figlia sulla scomparsa di colui che veniva ritenuto " l'altro padre " con cui aveva " un rapporto eccezionale ". Dalla parte della famiglia del responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena continuano a rimanere dubbi sulla sua morte: omicidio o suicidio? Carolina Orlandi ha confessato che inizialmente pensava che " David si fosse effettivamente suicidato ", ma successivamente ha percepito dei segnali che viaggiavano in senso contrario: " Immediatamente il pm Marini non dispose l'autopsia di David, ma la distruzione del corpo. Quella negligenza mi fece capire che si voleva subito chiudere il caso ".

Le "leggerezze" investigative

La figlia di Antonella crede che " tutta la fase di reperimento delle informazioni e delle prove sia stata condotta in modo non adeguato alla gravità dell'accaduto ", dando l'impressione " che si volesse chiudere tutto con troppa fretta, derubricando il fatto come 'suicidio' ". Il fatto di indagare su David sarebbe stato ritenuto " scomodo e inopportuno " poiché contemporaneamente " il Monte dei Paschi era sotto inchiesta per l'acquisizione di Banca Antonveneta ".

Carolina ha captato dalle indagini che qualcosa non andava: " Il corpo di David era pieno di segni non compatibili con la caduta ". E progressivamente ha capito che non poteva trattarsi di un suicidio: " Il torace aveva segni importanti, i polsi avevano lividi. Le scarpe erano rovinate sulla punta come se mio padre avesse cercato di risalire dentro la finestra ". Tra le "leggerezze investigative" ci sarebbe quella del procuratore Natalini che " dispose la distruzione dei fazzoletti intrisi di sangue trovati nel cestino della stanza di David ": certamente non è escluso che il sangue potesse essere dell'ex banchiere, ma " una analisi sarebbe stata importante e avrebbe eliminato ogni dubbio ".