De Benedetti, procura apre fascicolo sulla fuga di notizie

La telefonata Renzi-De Benedetti ha scatenato non poche polemiche nelle ultime ore. Il colloquio telefonico tra l'Ingegnere e il broker Gianluca Bolengo che raccontava a De Benedetti di aver parlato con Renzi per le popolari, ha dato il via ad una vera e propria bufera politica. Adesso la procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo per la presunta fuga di notizie che ha poi portato alla trascrizione della telefonata che era contenuta in uno dei documenti depositati in Commissione Banche.



Il reato ipotizzato in questo momento è di rivelazione del segreto d'ufficio. A far discutere è stato soprattutto un passaggio del colloquio telefonico, ovvero quando Bolengo, al telefono con l'Ingegnere, dice: "Renzi mi ha detto che il decreto passa". Intanto il Movimento Cinque Stelle va all'attacco: "L'intercettazione tra Carlo De Benedetti e il suo intermediario finanziario è il capolinea di Matteo Renzi e del Pd. Siamo di fronte al collasso di un sistema di potere familistico e amorale, costruito su scambi di favori, informazioni privilegiate e speculazione finanziaria", ha affermato Luigi Di Maio. E anche Berlusconi ieri sera ha commentato questa vicenda: "Penso che se fosse capitato a me sarei già in croce: vediamo come si dipanerà ma certamente quel conflitto di interessi addebitato a me e alle mie aziende fa sorridere, in tanti anni non ho avuto il minimo vantaggio. Invece vedo che il signor De Benedetti, i cui giornali hanno fatto campagne contro il mio conflitto di interessi, oggi è stato preso con le mani nella marmellata". Insomma il caso farà discutere ancora e agiterà anche la campagna elettorale.