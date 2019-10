Del Debbio e Majorino battibeccano in tv: "Fai politica", "Falso"

"Lei fa una trasmissione, ma fa anche politica allo stesso tempo" , "Non lo accetto, non venga qui a fare la lezioncina a casa mia" . Ecco il duro botta e risposta tra Paolo Del Debbio e Pierfrancesco Majorino, che si sono scontrati durante l'ultima puntata di Dritto e Rovescio.

L'europarlamentare del Partito Democratico ha stuzzicato il giornalista alla conduzione, dicendogli che conduce il programma su Rete4, ma allo stesso tempo fa politica.